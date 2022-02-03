Зеленский изменил свою точку зрения о месте переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский пересмотрел свою позицию о месте переговоров с Россией.

В беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он заявил, что место для него не имеет значения.

«Неважно, где именно поставить точку в войне, важно, чтобы все искренне были к этому готовы», — цитирует Зеленского ФАН.

Он также поблагодарил Эрдогана за посредничество в переговорах Киева и Москвы.

Ранее стало известно, что Анкара предложила организовать и провести встречу президента РФ Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка к двусторонней встрече не ведется.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то она готова, и предложил приехать в Москву, Сочи или Петербург. В ответ украинский лидер предложил «поплавать» в Одессе.