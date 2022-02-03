Актеры «Ленкома» пожаловались Бастрыкину на травлю

Труппа столичного театра «Ленком» обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с жалобой на регулярные проверки.

В своем письме они сообщили, что устали от напряженной атмосферы, которая царит в театре.

«На протяжении нескольких месяцев против нашего театра , который носит имя выдающегося российского режиссера Марка Захарова, развернута откровенная травля», — приводит газета «Известия» текст письма.

Артисты попросили Бастрыкина содействовать продолжению нормальной работы театра.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснил, что идея обращения к главе СК принадлежит труппе, а его подписи под ним нет. По его словам, актриса Александра Захарова, дочь Марка Захарова, спровоцировала постоянные проверки своей критикой театра в СМИ.

«Обращается в разные инстанции, чтобы нас проверяли. При этом пренебрежительно называет коллег массовкой, которая отнимает у нее роли», — сказал Варшавер в беседе с изданием.

Он подчеркнул, что коллеги осуждают ее поведение. Письмо подписали более 100 артистов, уточнил директор.

«Сейчас Александра Захарова думает, наверное, что театр, который носит имя Марка Захарова, принадлежит ей во всем. Но она просто артистка, как и другие 110 артистов в труппе театра», — отметил Варшавер.

Ранее ФАН сообщил о том, что 59-летняя Захарова перешла в наступление в затянувшейся войне с Варшавером, подав два иска в Тверской и Мещанский районные суды о защите прав, смежных с авторскими, и о защите интеллектуальной собственности. Ответчики по иску — ООО «Мкаяна» и Валерий Янклович.

Причиной раздора стал спектакль «Поминальная молитва», который недавно восстановили в театре. Как объясняет свою позицию Захарова, ООО «Мкаяна» и Янклович получают по 41% дохода от спектакля, когда-то поставленном ее отцом, а она, его дочь, не имеет ни копейки.

Источник издания в театре рассказал, что проверяющие никаких нарушений по данному факту не выявили.