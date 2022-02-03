В ГИБДД решили выявлять «автоловушки» на российских дорогах

ГИБДД запустила специальный информационный проект, с помощью которого будут выявлять «ловушки» на дорогах страны.

Как сообщается на сайте МВД, цель проекта — выявить участки, где искусственно созданы условия для нарушения ПДД, и оперативно их устранить.

Уточняется, что «автоловушками» считаются ситуации, когда водитель считает, что он соблюдает правила дорожного движения, однако оказывается, что по той или иной причине он их нарушает.

Таких мест на российских дорогах достаточно и они зачастую приводят к эвакуациям и штрафам, а также увеличивают риск ДТП, отмечается в сообщении.

«Сообщить о проблемных местах в своем городе автомобилисты могут с помощью специальной формы. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК с целью выявления мест, где водители массово нарушают правила дорожного движения», — объяснили в ведомстве.

Вся информация о незаконных знаках на дороге и ситуациях, непонятных водителям, будет поступать в ГИБДД.

Ранее в ГИБДД Москвы назвали самые опасные нарушения ПДД, приводившие к авариям с потерпевшими и погибшими в 2021 году. Чаще всего такие инциденты происходят при несоблюдении водителями безопасной дистанции при движении.