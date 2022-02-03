«Защита интересов»: почему россияне поддерживают закон о «приземлении»

Поддержка россиянами закона о «приземлении» иностранных IT-корпораций в юрисдикции РФ вполне ожидаема. Ведь закон разрабатывался именно для того, чтобы защитить цифровые права простых пользователей. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов, комментируя результаты опроса РОЦИТ.

«С 1 января, согласно загонку о „приземлении“, зарубежные IT-компании обязаны открывать в России свои официальные представительства, также они должны создать на своих сервисах специальную форму для обращений русскоязычных пользователей. Всё это позволит решать те или иные проблемы гораздо эффективнее и быстрее. Наконец появилась возможность отстаивать свои интересы в российском правовом поле. Очевидно, россиянам гораздо сложнее защищать права в иностранных юрисдикциях, а наличие представительств зарубежных компаний в России эту проблему снимает. Теперь отстаивать права станет проще», — пояснил Виноградов.

Кроме того, закон о «приземлении» облегчает судебные разбирательства в случае утечек персональных данных и других противоправных действий, добавил эксперт.



«Каждая юрисдикция не просто имеет полное право требовать исполнения своих законов от всех участников рынка, но даже обязана», — заключил общественник.

Напомним, что из 1890 опрошенных граждан РФ 47,9% полностью одобряют вступление в силу закона о «приземлении», не одобряют — 22,5%, а 29,6% - затруднились ответить на вопрос. Почти 67% респондентов разделяют мнение, что, если иностранные ИТ-компании не будут исполнять требования закона, то их следует наказать.