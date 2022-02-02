Рабочий «Химдора» жестоко избил председателя дома, однако полиции все равно

Вопиющий инцидент произошел в Химках около недели назад. Сотрудник муниципального предприятия «Химдор», будучи за рулем служебной «Газели», наехал на председателя совета дома № 8 по улице Германа Титова Андрея Цепелева, а после избил его. Пострадавший обратился в полицию. Но стражи порядка до сих пор почему-то бездействуют.

Все началось с жалобы соседей. Несколько человек написали в домовом чате, что неизвестные люди демонтируют установленные за счет жильцов пластиковые столбики, ограничивающие парковку у мусорных баков.

«Решение о размещении столбиков было принято советом дома, поскольку паркующиеся возле баков машины препятствовали вывозу мусора с контейнерной площадки», — рассказал Цепелев в интервью «Ридусу».

«Когда я спустился, столбики были уже демонтированы. Они стояли рядом с „Газелью“, готовые к погрузке. Позже я узнал, что их только что выгрузили по требованию жительницы нашего дома, подошедшей раньше меня. Я попросил рабочих представиться и объяснить происходящее. Но они ничего объяснять мне не стали, лишь посоветовали обратиться в „Химдор“. При этом рабочие, почувствовав неладное, явно заторопились, чтобы как можно скорее покинуть место событий», — вспоминает Андрей.

Цепелев открыл водительскую дверь «Газели» и сказал шоферу не уезжать до выяснения всех обстоятельств. Но тот начал движение, прижав председателя дома к антипарковочным столбикам на тротуаре, отчего у мужчины остались на ноге травмы. А потом еще несколько раз ударил рассерженного председателя кулаком.

«Затем прибыли сотрудники ГИБДД, но толку от них не было никакого. Они сообщили, что подобные инциденты вне их компетенции… Почему?! Ведь фактически произошло ДТП с наездом на пешехода! Ладно, я обратился в травмпункт, зафиксировал телесные повреждения, написал заявление в полицию. Заявление принимали во втором отделе полиции УМВД России по городскому округу Химки. С тех пор прошло шесть дней, а воз и ныне там. Хотя есть видеозапись, есть свидетельские показания… Полицейские из второго отдела предпочитают ничего не делать. Возможно, они полагают, мол, все само собой рассосется», — посетовал председатель.



Андрей Цепелев

Андрею удалось выяснить, что столбики демонтировали из-за анонимной жалобы на портале «Добродел». Кому-то, вероятно, очень не нравится, что он не может припарковать автомобиль у помойных контейнеров.



«По сути, рабочие из „Химдора“ точно так же могут прийти в вашу квартиру и что-то сломать, прикрывшись жалобой с „Добродела“», — заключил Цепелев.