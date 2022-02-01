«Привозили водку и наркотики»: как силовики позволили разгромить Алма-Ату

Aston Martin презентовал новую спортивную версию кроссовера DBX — DBX707. Автомобиль оснащен модернизированным 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, развивающим мощность около 700 лошадиных сил и 895 Нм крутящего момента. Это почти на 150 лошадиных сил больше в сравнении с DBX V8.

Силовая установка сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач с «мокрым сцеплением», рассчитанной на повышенную мощность.

DBX707 разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды. Карбон-керамические тормоза позволяют автомобилю эффективно останавливаться после резкого ускорения. На всех четырех колесах установлены 6-поршневые суппорты.

Вариантов колесных дисков два: 22-дюймовые в базе или 23-дюймовые в топовой версии, окрашенные в текстурированный или матовый черный цвет.

Динамические характеристики автомобиля улучшают дифференциалы повышенного трения с электронным управлением, технология автоматического распределения крутящего момента и система адаптивной подвески, настроенная в соответствии с высокой динамикой.

Водитель может выбирать из множества режимов вождения. Есть режимы Sport и Sport+, в которых блок управления сам рассчитывает лучшие параметры работы силовой установки и трансмиссии для достижения максимальное ускорения.

Из интересных особенностей стоит отметить возможность менять звук выхлопа. Функция реализована с помощью активного клапана, перераспределяющего поток отработавших газов в системе выпуска с четырьмя трубами.

Изменения в дизайне включают новую большую переднюю решетку и дневные ходовые огни, акцентированные новыми воздухозаборниками и каналами, подающими воздух к тормозным механизмам для охлаждения.

Сзади обращает на себя внимание изящное антикрыло и дополнительный спойлер на верхней кромке багажной двери для уменьшения подъемной силы, а также увеличенный задний диффузор, выполненный в матово-черном цвете.

Салон оборудован спортивными сиденьями с электронной регулировкой по 16 параметрам и подогревом для переднего и заднего ряда.

Выбрать стиль интерьера можно из нескольких версий. В комплектации Accelerate салон отделан сочетанием кожи и алькантары.

Есть также варианты исполнения Inspire, Inspire-Comfort и Inspire-Sport. В этих вариантах кресла отделаны высококачественной полуанилиновой кожей с вышивкой Aston Martin на подголовнике и контрастной полосой по центру.

Параметры интерьера DBX707 можно персонализировать с помощью сервиса Q by Aston Martin. Доступен выбор графики, уникальных элементов отделки и материалов.

Производство DBX707 начнется в первом квартале 2022 года. Кроссовер появится у дилеров в начале второго квартала 2022 года.