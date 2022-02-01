«Привозили водку и наркотики»: как силовики позволили разгромить Алма-Ату
- 01 февраля 2022, 11:33
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Во время уличных беспорядков в Алма-Ате «полиция в какой-то момент самоустранилась и позволила протестующим разгромить город». Об этом рассказал «Ридусу» 25-летний Кайрат (имя он попросил изменить), который является очевидцем протестных событий в Казахстане.
«Возле акимата был момент, когда стояли две полицейские машины и одна снегоуборочная. Я не знаю, для чего там была снегоуборочная машина, если снега не было, но на тот момент именно эта машина выглядела так: „Заведи меня и тарань“. И вот эти моменты они были очень интересные, словно квест — реши одну задачу, чтобы пройти на следующий уровень», — говорит молодой человек.
По его словам, кто-то привозил протестующим «водку и наркотики». Кайрат видел, как к Центральному департаменту внутренних дел «подъехала машина и оставила несколько пакетов со спиртным».
«Сам я подойти не рискнул, но видел, что посреди улицы разожгли костер, люди грелись, и им привозили водку. Может, из каких-то то благих соображений, я думал привозят водку для раненых, там было много людей с порезами. Но я понял, что народ начал напиваться. Причем очень сильно напиваться», — сказал наш собеседник.
Более подробно о происходящем сегодня в Казахстане читайте в большом репортаже «Ридуса».
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