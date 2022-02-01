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«Привозили водку и наркотики»: как силовики позволили разгромить Алма-Ату

Эдуард Футурье

Во время уличных беспорядков в Алма-Ате «полиция в какой-то момент самоустранилась и позволила протестующим разгромить город». Об этом рассказал «Ридусу» 25-летний Кайрат (имя он попросил изменить), который является очевидцем протестных событий в Казахстане.

«Возле акимата был момент, когда стояли две полицейские машины и одна снегоуборочная. Я не знаю, для чего там была снегоуборочная машина, если снега не было, но на тот момент именно эта машина выглядела так: „Заведи меня и тарань“. И вот эти моменты они были очень интересные, словно квест — реши одну задачу, чтобы пройти на следующий уровень», — говорит молодой человек.

По его словам, кто-то привозил протестующим «водку и наркотики». Кайрат видел, как к Центральному департаменту внутренних дел «подъехала машина и оставила несколько пакетов со спиртным».

«Сам я подойти не рискнул, но видел, что посреди улицы разожгли костер, люди грелись, и им привозили водку. Может, из каких-то то благих соображений, я думал привозят водку для раненых, там было много людей с порезами. Но я понял, что народ начал напиваться. Причем очень сильно напиваться», — сказал наш собеседник.

Более подробно о происходящем сегодня в Казахстане читайте в большом репортаже «Ридуса».

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Aston Martin представил спортивный кроссовер DBX707 с двигателем V8

Дмитрий Александров
DBX707

DBX707

Aston Martin

Aston Martin презентовал новую спортивную версию кроссовера DBX — DBX707. Автомобиль оснащен модернизированным 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, развивающим мощность около 700 лошадиных сил и 895 Нм крутящего момента. Это почти на 150 лошадиных сил больше в сравнении с DBX V8.

Силовая установка сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач с «мокрым сцеплением», рассчитанной на повышенную мощность.

Aston Martin

DBX707 разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды. Карбон-керамические тормоза позволяют автомобилю эффективно останавливаться после резкого ускорения. На всех четырех колесах установлены 6-поршневые суппорты.

Вариантов колесных дисков два: 22-дюймовые в базе или 23-дюймовые в топовой версии, окрашенные в текстурированный или матовый черный цвет.

Динамические характеристики автомобиля улучшают дифференциалы повышенного трения с электронным управлением, технология автоматического распределения крутящего момента и система адаптивной подвески, настроенная в соответствии с высокой динамикой.

Aston Martin

Водитель может выбирать из множества режимов вождения. Есть режимы Sport и Sport+, в которых блок управления сам рассчитывает лучшие параметры работы силовой установки и трансмиссии для достижения максимальное ускорения.

Из интересных особенностей стоит отметить возможность менять звук выхлопа. Функция реализована с помощью активного клапана, перераспределяющего поток отработавших газов в системе выпуска с четырьмя трубами.

Изменения в дизайне включают новую большую переднюю решетку и дневные ходовые огни, акцентированные новыми воздухозаборниками и каналами, подающими воздух к тормозным механизмам для охлаждения.

Aston Martin

Сзади обращает на себя внимание изящное антикрыло и дополнительный спойлер на верхней кромке багажной двери для уменьшения подъемной силы, а также увеличенный задний диффузор, выполненный в матово-черном цвете.

Салон оборудован спортивными сиденьями с электронной регулировкой по 16 параметрам и подогревом для переднего и заднего ряда.

Aston Martin

Выбрать стиль интерьера можно из нескольких версий. В комплектации Accelerate салон отделан сочетанием кожи и алькантары.

Есть также варианты исполнения Inspire, Inspire-Comfort и Inspire-Sport. В этих вариантах кресла отделаны высококачественной полуанилиновой кожей с вышивкой Aston Martin на подголовнике и контрастной полосой по центру.

Параметры интерьера DBX707 можно персонализировать с помощью сервиса Q by Aston Martin. Доступен выбор графики, уникальных элементов отделки и материалов.

Производство DBX707 начнется в первом квартале 2022 года. Кроссовер появится у дилеров в начале второго квартала 2022 года.

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