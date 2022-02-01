Экс-советник главы Нацбанка Казахстана назвал причины насилия в Алма-Ате

Беспорядки в Алма-Ате никак не связаны с социальным неблагополучием в Казахстане. Проблемы, безусловно, есть, но они не такие значительные, чтобы люди «хватались за вилы». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» экс-советник главы Нацбанка Казахстана Айдархан Кусаинов.

«Почва для социального протеста была, и она сохраняется до сих пор. С другой стороны, те масштабы, которые все приобрело в Алма-Ате, не связаны с социальным протестом. До такого взрыва социальное напряжение не дошло. Здесь действительно свою роль сыграли внешние факторы», — считает Кусаинов.



По его словам, запад страны бастует уже второй год, однако до января 2022 года казахи демонстрировали свое недовольство исключительно на «мирных митингах с понятными требованиями».

«В Алма-Ате народ изначально вышел на улицы в поддержку протестующих из Жанаозена, откуда по стране покатились волнения. Но вскоре уже вообще не было никаких требований, только насилие», — заключил наш собеседник.

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Айдос Сарым также уверен, что к беспорядкам причастны некие иностранные граждане. Некоторые из них, вероятно, являются представителями «религиозных экстремистских течений», отметил народный избранник.

«Вы заметили, общество так разделено, что рост социального недовольства — общемировой тренд. Можно вспомнить „желтые жилеты“, штурм Капитолия. Подогретая пандемией вся эта ситуация тоже присутствует в Казахстане. Поляризация мнений, люди закрываются в эхо-камерах и не слышат друг друга. Вот все это у нас в Казахстане есть, и давайте на это наложим проблемы, связанные с прошедшими 30 годами, и это все дает и свой мультипликативный эффект. Вопрос, как из этого выходить сегодня наиболее важный», — сказал Сарым «Ридусу».

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