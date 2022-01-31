Новые правила контроля за разрешениями на огнестрельное оружие ввели в ЕС

С 31 января в Евросоюзе вступают в силу новые правила контроля за выдачей разрешений на владение огнестрельным оружием.

Они предусматривают систематический обмен информацией между странами ЕС по отказу в выдаче разрешения на право владеть огнестрельным оружием, говорится в сообщении Европейской комиссии.

Благодаря этому нововведению компетентные органы любого из государств Евросоюза смогут проверить через электронную систему, получал ли соискатель разрешения на огнестрельное оружие отказ в другой стране ЕС.

«Это поможет избежать обхода запретов на владение огнестрельным оружием путем поиска наиболее благоприятной юрисдикции среди государств-членов ЕС», — пояснили в Еврокомиссии, отметив, что новые правила также помогут в борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

Как писал ранее «Ридус», комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил ужесточение правил выдачи лицензии на оружие. Принятие нового законопроекта было инициировано на фоне трагедии в Казани, где бывший выпускник расстрелял школьников во время уроков. Согласно законопроекту, запрещается выдавать лицензию на оружие гражданам, у которых есть более одной погашенной судимости, а также россиянам, которые подвергались административному наказанию, в частности за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому человеку.