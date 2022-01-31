Студентка из Казани пожаловалась на унижения со стороны преподавательницы

Об унижениях со стороны доцента кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) рассказала студентка этого вуза.

По словам Даны Лоцких, преподавательница унизила ее, позволив себе некорректный комментарий по поводу внешности девушки.

«Я у нее сдавала экзамен, сдать не смогла, некоторые моменты не знала. Она мне сказала: „Выходи — все“. Когда я вышла, она сказала всем сидящим в аудитории, что вот я смотрю в ее зачетку и вижу — она тут такая красивая», — вспоминает студентка в беседе с «360».

Преподавательница также поинтересовалась у студентов, есть ли у девушки какие-то проблемы, и однокурсники рассказали, что в 2020 году она сломала челюсть.

«Потом она сказала, что у меня перекосилось не только лицо, но и мозги», — добавила Лоцких. По ее словам, педагог стала затем жалеть девушку и говорить, какая она была раньше хорошая и красивая. «Да не переживай, пластику сделаешь — все нормально будет», — попыталась успокоить студентку преподавательница.

Лоцких посчитала ее отношение к себе непрофессиональным и написала заявление в ректорат.

В пресс-службе университета сообщили телеканалу, что создана комиссия для проведения служебной проверки на предмет выяснения подробностей этого конфликта.