Протестующие канадские дальнобойщики перекрыли въезд в США

Дорогу, соединяющую западную провинцию Канады Альберта с североамериканским штатом Монтана, заблокировали грузовики.

Как сообщает CBC, трасса перекрыта с субботы, в результате чего на шоссе образовалась многокилометровая пробка.

Отмечается, что из США в Канаду автомобили тоже не могут проехать.

Возникшая ситуация связана с протестной акцией дальнобойщиков, которая началась 29 января в Оттаве.

В знак протеста против обязательной вакцинации водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США, актив дальнобойщиков предложил сформировать «Конвой за свободу — 2022». Первая колонна грузовиков выехала в сторону Оттавы из провинции Британская Колумбия 23 января. По дороге к дальнобойщикам присоединялись их коллеги из других регионов и сторонники протестующих на личных автомобилях.

Для содействия участникам автопробега был организован специальный фонд, на счету которого уже 8 млн долларов.

Тем временем 29 января в столице Канады началась масштабная акция протеста. Днем в субботу численность протестующих была сопоставима с количеством участников празднования Дня Канады, когда в центре Оттавы собираются до 50 тысяч человек.

По соображениям безопасности премьер-министр страны Джастин Трюдо покинул свою столичную резиденцию вместе с семьей.

Ранее «Ридус» писал о том, что в поддержку дальнобойщиков выступил глава Tesla и Space X Илон Маск. Миллиардер запостил в Twitter послание «Канадские дальнобойщики рулят».