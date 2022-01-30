Мэр российского города заявил в полицию на местного жителя из-за критики

Мэру города Уяр Красноярского края Валерию Прищепко настолько не понравилась критика в его адрес со стороны местного жителя, что он пожаловался на него в полицию.

Градоначальник очень болезненно отреагировал на видео, размещенное в соцсетях.

Автор ролика довольно язвительно отозвался о местной администрации, запечатлев новогоднюю елку, установленную на ржавой трубе прямо напротив мэрии, и детей катающихся с большой кучи снега вместо горки.

Прищепко воспринял пост мужчины в соцсетях как клевету и написал заявление в полицию.

Заммэра Артем Швец рассказал «Подъёму», что градоначальник обратился в полицию не из-за критики, а из-за необоснованных предположений местного жителя. «Глупо было бы написать заявление из-за критики. К критике мы привыкли. Но то, что некоторые люди считают, что сплошь и рядом взяточничество, — это не правильно и не должно пропагандироваться», — пояснил Швец.

Он добавил, что оценку этим высказываниям предстоит дать правоохранителям. По его мнению, неправильно делать публичные заявления, не имеющие никакого подтверждения.