В Пекине российская биатлонистка сдала положительный тест на COVID-19

Биатлонистка Валерия Васнецова, приехавшая в Пекин для участия в Олимпиаде, сдала два положительных теста на коронавирус.

Спортсменка заразилась COVID-19 за несколько дней до начала соревнований. Тесты, которые она сдавала по прилете, показывали отрицательный результат.

Сейчас Васнецова находится на изоляции в карантинном отеле.

Как сообщается на сайте Союза биатлонистов России, в оргкомитет Игр подан запрос на вынужденную замену в составе команды. Планируется вызвать для участия в соревнованиях Евгению Буртасову, которая является первой запасной.

Ранее стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал тренер мужской сборной России Сергей Башкиров. Однако после того, как повторный анализ показал отрицательный результат, специалист вернулся к работе с командой.

Как сообщал «Ридус», четыре члена сборной России по биатлону не попали на самолет в Пекин из-за отсутствия QR-кодов в приложении. Это тренер женской команды Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин. Им отказала в перевозке компания «Аэрофлот», поскольку QR-код Казакевич оказался просрочен, а у остальных его не было в приложении my2022.

Соревнования биатлонистов на ОИ-2022 пройдут с 5 по 19 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.