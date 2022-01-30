Прокурор Москвы: геномная регистрация мигрантов снизит преступность

Только геномная регистрация всех трудовых мигрантов позволит кардинально изменить ситуацию с преступностью и правонарушениями, заявил прокурор Москвы Денис Попов.

Он объяснил, что выдворяемые из России мигранты возвращаются с новыми паспортами и новыми фамилиями.

По его словам, в 2021 году было зафиксировано 800 таких случаев.

В качестве примера Попов привел гражданина, которого судили три раза, но под разными фамилиями. И каждый раз его приговаривали к минимальному сроку из-за отсутствия рецидива.

«Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет», — подчеркнул глава столичного надзорного ведомства в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что далеко не всех мигрантов, нарушивших закон, депортируют из России. В 2021 году было признано нежелательным пребывание в стране только 24 иностранцев, хотя прокуратура Москвы направила в столичный главк полиции список из 600 иностранных граждан, подлежащих депортации из-за совершения противоправных деяний.

Попов добавил, что в прошлом году было зарегистрировано 95 преступлений об организации незаконной миграции и 1654 — о фиктивной регистрации и постановке на учет. По его словам, более 3,5 тысяч человек были фиктивно зарегистрированы в столице.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал активнее заниматься социально-культурной адаптацией трудовых мигрантов. По словам чиновника, иностранцы, которые приезжают работать в Россию, должны знать русский язык и понимать «нашу многонациональную культуру». Медведев добавил, что мигранты должны быть адаптированы к условиям жизни в России.

Также сообщалось, что поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться на треть по сравнению с прошлым годом. Это связано с изменениями в законодательстве РФ и экономической ситуацией в странах СНГ, заявил руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов. Он отметил, что в страну приедут до 14−15 миллионов иностранцев.

