Онколог Лактионов оценил возможную связь COVID-19 и развития рака легких

Изменения в легких после перенесенного коронавируса могут спровоцировать рак, заявил онколог Константин Лактионов.

По его словам, причиной возникновения онкологических заболеваний могут стать хронические воспалительные процессы в организме, которые всегда сопровождаются более активным делением клеток.

«Безусловно, наша онкологическая настороженность сейчас на высоте», — цитирует ученого РБК.

Он отметил, что врачам следует уделять повышенное внимание пациентам, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, так как онкологический процесс развивается медленно. Лактионов напомнил, что к моменту выявления рака обычно проходит несколько месяцев, пишет издание.

Онколог добавил, что в период пандемии число выявленных случаев рака легких выросло, но это связано с более частым прохождением КТ, которая позволяет выявить онкологию на ранних стадиях.

Ранее ученые из Абердинского университета (Шотландия) и Королевского университета Белфаста (Северная Ирландия) выяснили, что бесконтрольное использование антибиотиков может увеличить риск развития рака, особенно у молодых людей.