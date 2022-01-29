Двое мужчин спасли девушку из горящей квартиры на юге Москвы

Настоящий героизм проявили двое мужчин, которые во время пожара в жилом доме в Южном Чертаново спасли из горящей квартиры девушку.

На высоте 9-го этажа они помогли ей перелезть в окно этажом ниже.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как смельчаки, рискуя жизнью, стоят в оконном проеме и принимают девушку, спускающуюся к ним сверху.

Как сообщает «Подъём», площадь возгорания составила 50 метров. При тушении пожара на Дорожной улице были спасены 12 человек, включая одного ребенка. Трем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По информации «РЕН ТВ», в настоящее время жильцы и спасатели разыскивают героев, чтобы поблагодарить их за неравнодушие. Соседям известно только имя и место работы одного из них — москвич трудится в трамвайном депо.