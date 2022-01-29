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Автомобиль снес автобусную остановку в Тюмени

Георгий Самсонов
Место ДТП

Место ДТП

© соцсети

Вечером 29 января «Лада Приора» въехала в автобусную остановку в Тюмени.

В результате ДТП пострадали три женщины.

Виновник аварии бросил машину и скрылся с места происшествия. В настоящее время он находится в розыске. Полиция устанавливает его личность.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области, 67-летняя женщина получила тяжелые травмы конечностей и лица. «Травмированы также две 47-летние женщины: у одной — ушибы, у другой — тяжелая травма ноги и другие повреждения», — приводит сообщение ФАН.

Ранее «Ридус» писал о том, что сотрудник правоохранительных органов в Екатеринбурге устроил ДТП. Второй участник аварии доставлен в больницу.

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