Семья приобрела рядом с Анапой дом со змеями

Неподалеку от Анапы в хуторе Малый Чекон супруги купили дом, в подвале которого оказались сотни змей.

Новые хозяева коттеджа обнаружили опасных соседей, решив отнести в погреб соленья.

Как стало известно «РЕН ТВ», муж и жена переехали в приобретенный ими дом перед Новым годом. Они торопились, чтобы успеть к бою курантов, и поэтому не стали заглядывать в подвал.

Обнаружив страшную находку, они сняли на видео многочисленное змеиное семейство. Предположительно, это желтобрюхие полозы, решившие переждать зиму в теплом месте, отмечает телеканал.

По словам бывшей хозяйки дома, она ничего не знала о змеях, поскольку не пользовалась подвалом около двух десятков лет и вообще туда не заходила.

В апреле прошлого года серпентологи обратились к жителям европейской части России с предупреждением о проснувшихся после зимней спячки ядовитых змеях. Были зафиксированы сразу несколько случаев нападения гадюк на людей.