Семья приобрела рядом с Анапой дом со змеями
- 29 января 2022, 18:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Неподалеку от Анапы в хуторе Малый Чекон супруги купили дом, в подвале которого оказались сотни змей.
Новые хозяева коттеджа обнаружили опасных соседей, решив отнести в погреб соленья.
Как стало известно «РЕН ТВ», муж и жена переехали в приобретенный ими дом перед Новым годом. Они торопились, чтобы успеть к бою курантов, и поэтому не стали заглядывать в подвал.
Обнаружив страшную находку, они сняли на видео многочисленное змеиное семейство. Предположительно, это желтобрюхие полозы, решившие переждать зиму в теплом месте, отмечает телеканал.
По словам бывшей хозяйки дома, она ничего не знала о змеях, поскольку не пользовалась подвалом около двух десятков лет и вообще туда не заходила.
В апреле прошлого года серпентологи обратились к жителям европейской части России с предупреждением о проснувшихся после зимней спячки ядовитых змеях. Были зафиксированы сразу несколько случаев нападения гадюк на людей.
Войти через социальные сети: