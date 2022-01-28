Лучшие российские фильмы года нашли свою награду

На «Мосфильме» прошла церемония вручения премии «Золотой орел», которая с 2002 года присуждается Национальной академией кинематографических искусств и наук России.

Лучшим фильмом была признана лента Михаила Локшина «Серебряные коньки».

Награды за лучшую режиссуру удостоен постановщик картины «Иван Денисович» Глеб Панфилов. Этот фильм снят по мотивам рассказа Александра Солженицына. Исполнитель главной роли Филипп Янковский был отмечен призом за лучшую мужскую роль, а его сын Иван Янковский («Огонь») стал обладателем премии за лучшую мужскую роль второго плана.

Приз за лучшую женскую роль достался Марии Ароновой («Пара из будущего»), а за лучшую женскую роль второго плана — Ирине Горбачевой («Огонь»).

Как сообщает ТАСС, первым победителем в новой номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» стал «Вертинский» Авдотьи Смирновой.



«Золотой орел» за лучший телесериал присудили «Седьмой симфонии» Александра Котта, а исполнитель главной роли Алексей Гуськов был награжден за лучшую мужскую роль.



Премия за лучшую женскую роль в сериале была вручена Александре Урсуляк («Пингвины моей мамы»).

