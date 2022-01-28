В Волоколамске похитители потребовали за женщину-бухгалтера 2 млн рублей

В подмосковном Волоколамске за похищенную женщину-бухгалтера требуют выкуп в два миллиона рублей.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, 34-летняя Ольга Р. вышла из офиса рыболовного клуба «Ихтиолог», где она работает, в 17:00. С тех пор ее больше никто не видел.

Дети женщины первыми почувствовали неладное и сообщили лучшей подруге матери о том, что она не вернулась с работы домой. Подруга сразу же обратилась в полицию, а коллеги Ольги начали ее разыскивать сами.

Машину бухгалтера нашли на одной из городских трасс. Она стояла на обочине без каких-либо повреждений и была закрыта, пишет паблик.

В 21:00 молодой человек Ольги получил сообщение с ее номера: «Тввя женшинау нас готов 2 ляма ессли хочеш вилеть ее жмвой у тебя суткм деньги в черном пакет завтра скажу кудв их полржить» (орфография сохранена).

Как стало известно «РЕН ТВ», женщина проживала с двумя детьми, и сейчас находится в процессе развода с их отцом.



По факту похищения возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Магасе неизвестные похитили блогера и члена партии «Гражданская инициатива» Адама Хамчиева. По словам его однопартийцев, ни одно ведомство не предоставило информацию о том, что он задержан или арестован.