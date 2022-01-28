Володин: Россия не собирается воевать с Украиной

Россия не собирается воевать с Украиной, но это не устраивает Вашингтон, который делает все, чтобы столкнуть друг с другом два государства. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Президент Владимир Путин в своей статье подчёркивал: «Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине — решать её гражданам», — отметил политик.



По мнению Володина, все проблемы современной Украины, где живут «добрые и трудолюбивые люди», возникли «из-за отсутствия национально ориентированных элит».

«30 лет длится самостоятельный путь Украины. Уместно вспомнить цитату из повести Гоголя «Тарас Бульба»: «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Пора делать выводы», — заключил глава нижней палаты парламента.

Ранее группа из 26 сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины.

