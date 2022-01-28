Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном наказании для педофилов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности устанавливается за повторное совершение действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних.

Также к пожизненному заключению будут приговаривать преступников, которые ранее не привлекались по статьям об изнасиловании, если они покусились на половую неприкосновенность двух или более несовершеннолетних.

Аналогичное наказание постигнет и тех, у кого изнасилование ребенка сопряжено с совершением тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал новый закон одним из наиболее ожидаемых обществом постановлений за последние годы. По его словам, закон решает важнейшую для РФ задачу: дает возможность навсегда изолировать от общества серийных преступников-педофилов.

«Любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что остаток своих дней проведет в тюрьме», — заявил Турчак.