Жириновский предложил запретить участие в выборах людям с лишним весом
- 27 января 2022, 22:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой ограничить участие в выборах только теми кандидатами, чей вес не превышает 100 кг.
В эфире программы «Жизнь в большом городе» он отметил, что всегда должны быть какие-то параметры. В пример политик привел ограничение скорости на дорогах.
Жириновский считает, что вес участвующих в выборах не должен быть больше 100 килограммов.
«Многие все-таки имеют больший вес, даже депутаты Госдумы. Замер проводили — половина страдают лишним весом. Вообще-то норма — ближе к 80 килограммам», — цитирует политика ФАН.
Издание отмечает, что недавно лидер ЛДПР рассмешил министра иностранных дел Сергея Лаврова, отчитав депутатов за незнание обязанностей российских министров.
Ранее Жириновский заявил, что в России растет экономическое неравенство, богатые люди становятся еще богаче, а бедные беднее. В связи с этим он сообщил, что фракция ЛДПР планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект о 13-й пенсии и увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 15 тысяч рублей.
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