Жириновский предложил запретить участие в выборах людям с лишним весом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой ограничить участие в выборах только теми кандидатами, чей вес не превышает 100 кг.

В эфире программы «Жизнь в большом городе» он отметил, что всегда должны быть какие-то параметры. В пример политик привел ограничение скорости на дорогах.

Жириновский считает, что вес участвующих в выборах не должен быть больше 100 килограммов.

«Многие все-таки имеют больший вес, даже депутаты Госдумы. Замер проводили — половина страдают лишним весом. Вообще-то норма — ближе к 80 килограммам», — цитирует политика ФАН.

Издание отмечает, что недавно лидер ЛДПР рассмешил министра иностранных дел Сергея Лаврова, отчитав депутатов за незнание обязанностей российских министров.

Ранее Жириновский заявил, что в России растет экономическое неравенство, богатые люди становятся еще богаче, а бедные беднее. В связи с этим он сообщил, что фракция ЛДПР планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект о 13-й пенсии и увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 15 тысяч рублей.