Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Президент России Владимир Путин поздравил учащихся вузов с Татьяниным днем — главным студенческим праздником.

В ходе видеоконференции со студентами Путин отметил, что память об учебе в высшем учебном заведении остается с человеком на всю жизнь.

«Поэтому хотел бы поздравить с этим праздником нашу студенческую молодежь, аспирантов, школьников и, конечно, взрослых», — сказал президент.

Ранее Российский союз молодежи и президентская платформа «Россия — страна возможностей» объявили о старте кампании по набору волонтеров ХХХ (I) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».