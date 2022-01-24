«РЕН ТВ»: ПЗРК «Панцирь» мог перехватить снаряды боевиков над Абу-Даби

Переносной зенитный ракетный комплекс «Панцирь» мог отразить минувшей ночью воздушную атаку йеменских хуситов на Абу-Даби.

Такое мнение высказал эксперт Борис Литовкин.

«Самый эффективный был бы огонь нашего „Панциря“, которые мы поставили в 2018 году в Объединенные Арабские Эмираты», — сказал он в сюжете «РЕН ТВ».

По его словам, «Панцирь» обнаруживает цель на расстоянии 36 километров и может поражать ее своими ракетами на расстоянии 20 километров и на высоте 15 километров.

На кадрах, снятых очевидцами, запечатлено, как в небе над Абу-Даби ПВО перехватывают снаряды боевиков. Как отмечает телеканал, часть из них могла быть нацелена на самое высокое в мире здание — небоскреб Бурдж-Халифа.

Несмотря на успешное отражение вражеской атаки, было принято решение временно закрыть аэропорт Абу-Даби. Туристов призвали соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Абу-Даби ПВО ОАЭ перехватили две ракеты хуситов.

Как писал «Ридус», Россия начала поставки Индии первой партии зенитных ракетных систем ПВО С-400.