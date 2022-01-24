В Госдуме предупредили, в каком случае делегация РФ покинет сессию ПАСЕ

В случае любого ущемления своих прав российская делегация откажется от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил глава делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что по инициативе парламентариев от Литвы и Украины участники зимней сессии ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ. Решение по этому вопросу должно быть принято в среду, уточнил Толстой.

«Будем надеяться на здравый смысл наших европейских коллег, которые не пойдут на поводу у провокаторов», — подчеркнул он.

Между тем глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что «после возвращения России в 2019 году в ПАСЕ это третья попытка оспорить полномочия нашей делегации». Он напомнил, что две предыдущие попытки — в 2020 и 2021 годах — завершились провалом русофобов в Ассамблее, и все права российских парламентариев были подтверждены в полном объеме. Он выразил надежду, что «конструктив возобладает и в этот раз».

Как писал ранее «Ридус», в сентябре прошлого года делегации РФ на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы запретили свободное перемещение по Страсбургу, поскольку ее члены были привиты «Спутником V», который не признает Евросоюз. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о несправедливости такого решения по отношению к гражданам России, которые избрали депутатов для представления своих интересов.