В Германии осудили реакцию посла Украины в Берлине на скандал с Шенбахом

Бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят назвал отвратительным сравнение с гитлеровской Германией, которое позволил себе посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Комментируя изданию Welt скандал вокруг вице-адмирала и командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха, Мельник заявил, что «украинцы из-за этой надменной позиции бессознательно вспомнили об ужасах нацистской оккупации, когда с украинцами обходились как с недочеловеками».

В интервью телеканалу ARD Куят отметил, что украинское правительство не оказывает себе любезность, когда в такой манере приводит свои аргументы странам, которые реально пытаются дать ей безопасность и безопасное будущее. «Считаю это абсолютно неуместным, это отвратительно и неуместно для правительства (страны) в центре Европы», — подчеркнул он.

Напомним, выступая перед экспертами индийского Института оборонных исследований и анализа (IDSA), Шенбах сказал, что Крым уже не вернется в состав Украины.

После этого МИД Украины потребовал от германских властей публичного разъяснения этих слов. В Минобороны ФРГ заявили, что слова Шенбаха «никоим образом не соответствуют позиции федерального министерства обороны». Сам вице-адмирал назвал их «явной ошибкой» и «необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации». Вскоре он подал в отставку.

Кроме того, он был внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец».

