Сын вывезенной в Чечню Янгулбаевой сообщил о пропаже родственников

Сын Заремы Янгулбаевой, вывезенной силовиками из Нижнего Новгорода, сообщил о пропаже родственников, проживающих в Чечне.

Правозащитник Абубакар Янгулбаев заявил, что родственники, как по отцу, так и по матери, перестали выходить на связь и не появляются дома.

«Наши знакомые также посетили адреса, по которым они живут, дома никого нет. На данный момент удалось проверить только родственников из Грозного, это две семьи Янгулбаевых и Мусаевых — около 15 человек», — рассказал бывший юрист «Комитета против пыток» * изданию «Кавказ.Реалии» **.

По мнению Янгулбаева, родственников вывезли силой «для записи видео, на котором они будут оскорблять и ругать нашу семью».

Он пояснил, что это «такая репрессивная мера, которой в Чечне пользуются давно».

Между тем министр связи Чечни Ахмед Дудаев сообщил «360», что жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева находится в настоящее время в спецприемнике в региональном МВД за административное нарушение — оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Он подчеркнул, что она обеспечена всем необходимым, в том числе лекарствами.

«Никакого похищения и намека на какие-либо противоправные действия со стороны сотрудников полиции предпринято не было однозначно. Все действия правоохранительных органов были выполнены строго в рамках российского законодательства», — отметил Дудаев в беседе с телеканалом.

Ранее адвокат Наталья Добронравова сообщила, что Сайди Янгулбаев с дочерью покинули Россию.

Напомним, 20 января чеченские силовики задержали в Нижнем Новгороде супругу федерального судьи Зарему Янгулбаеву и доставили ее в Чечню, утверждая, что женщина проходит свидетелем по уголовному делу. Задержание, по словам адвоката, больше было похоже на похищение: Янгулбаеву «стали силой выволакивать ее из квартиры, она потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы».

На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что силовики действовали в соответствии с процессуальным законодательством РФ, добавив, что семью Янгулбаевых «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

* «Комитет против пыток» был признан иноагентом, в 2015 году организация распалась, после чего возобновила работу под тем же именем, но без образования юрлица.



** признано Минюстом СМИ-иноагентом.

