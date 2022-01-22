Фейки недели: АвтоВАЗ подарил Назарбаеву новый автомобиль «Пежо-Приора»

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



«Пежо-Приора» от АвтоВАЗА

14 января на YouTube появилось видео о новом седане «Лада-Приора». В анонсе к ролику было указано, что скоро на рынке появится русская «Камри».

Автомобиль, запечатленный на видео, выглядит очень неплохо. Как говорится, не топором деланный. Ролик быстро распространился в соцсетях и СМИ. Многие было подумали, мол, наконец АвтоВАЗ изобрел что-то действительно интересное.

Однако официальный представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский заявил в интервью «Газете.ру», что вся информация об автомобиле — выдумка, и гордость за отечественный автопром улетучилась.

Позже выяснилось, что видео — дело рук автоблогера Виктора Степанова. Представленная в ролике машина — не «Лада», а французский Peugeot 508. Степанов с помощью Photoshop изменил логотип и дизайн решетки радиатора. Так «Пежо-Приора» появилась на свет.

Демонтаж Назарбаева

В Сети появилась новость, будто в Национальном музее Казахстана приступили к демонтажу монумента бывшему президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Бронзовую скульптуру якобы уже сняли с постамента в центре главного зала и поставили в угол, как набедокурившего школьника.

Оказалось, демонтаж монумента — фейк. Расставаться с первым президентом Казахстана в музее ни в коем случае не желают. Работники учреждения записали видео, в котором сообщили, что фотографии со стоящим в углу бронзовым Назарбаевым сделаны в 2018 году, когда статую только устанавливали.

«Кто-то очень хотел катализировать процесс деелбасизации в стране, выдав фотографии 2018 года за сенсацию», — утверждают в музее.



Массовая эвакуация жителей Псковской области

В Псковской области распространяют ложную новость о проведении учебной эвакуации граждан из жилых помещений. Людей, указано в сообщении, просят взять с собой еду на несколько дней, вещи первой необходимости и документы, передает МК.

«Проведение тренировок по эвакуации населения на территории населенных пунктов Псковской области без наличия на то веских оснований не проводится», — уточнили в региональном отделении МЧС.

В ведомстве отметили, что никакие массовые учения или тренировки проводить не планируют.