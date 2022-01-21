Володин: НАТО стремится оккупировать Украину, ДНР и ЛНР в опасности

НАТО стремится оккупировать Украину, поэтому пришло время России задуматься о безопасности Донецкой и Луганской народных республик. С таким заявлением выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Украины Владимиром Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», — написал Володин в своем Telegram-канале.



Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с инициативой принять «проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР», указал политик.

«Сергей Миронов уже заявил, что фракция „Справедливая Россия — За правду“ готова поддержать проект. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более масштабно. Думаю, депутатов от „Единой России“ тоже беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — подчеркнул Вячеслав Володин.

На следующей неделе председатель Госдумы обсудит инициативу Зюганова с руководителями фракций. После вопрос будет рассмотрен на Совете Государственной думы.