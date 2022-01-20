Обязательную вакцинацию от COVID-19 одобрили в парламенте Австрии

В поддержку законопроекта о введении обязательной вакцинации от коронавируса проголосовало подавляющее большинство членов Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).

При этом для одобрения законопроекта в третьем чтении было достаточно большинства голосов депутатов только двух правящих партий.

Таким образом, закон об обязательной вакцинации вступит в силу в Австрии 1 февраля. Он будет действовать для всех граждан в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в стране.

Еще не прошедших вакцинацию австрийцев обязуют сделать прививку не позднее 15 марта. Соответствующие уведомления будут рассылаться по почте.

С 15 марта за нарушение закона предусмотрен штраф в размере до 600 евро, а максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тысячи евро.

Для привлечения граждан к вакцинации будет организована лотерея. Каждый десятый ее участник сможет выиграть с 15 марта купон на 500 евро за каждую сделанную прививку.

Как писал ранее «Ридус», власти Австрии повысили возрастной порог для обязательной вакцинации граждан. Теперь это 18 лет, а не 14, как предлагалось ранее. Освободят от обязательной вакцинации беременных женщин, а также тех, кто переболел ковидом за последние шесть месяцев, и тех, у кого есть подтвержденный медотвод по состоянию здоровья.

Между тем тысячи жителей Австрии уже несколько недель выходят на акции протеста против обязательной вакцинации.

