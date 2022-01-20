На Украине собираются построить космодром на Черном море

В ходе учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров обсуждалась возможность строительства собственного космодрома на побережье Черного моря.

Подходящую для этого территорию нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей. Об этом сообщили председатель Одесской областной администрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный.

Однако они признают, что существуют серьезные технические сложности при осуществлении данного проекта.

«Пока космодром на Украине не строят, так как наша территория густо заселена. А при сооружении такого объекта должны соблюдаться определенные требования, в частности, необходима безлюдная территория», — цитирует Гриневецкого «Укринформ».

Кроме того, из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на территорию соседней Турции строительство стратегического объекта требует согласования с властями этого государства.

Тем не менее ученые считают, что новейшие технологии помогут решить проблему с падениями ракет-носителей. «Специалисты ракетных технологий, в том числе на Украине, уже создают ракеты-носители с поворотными ступенями, что снимает вопрос о зонах отчуждения», — отметил председатель управления Днепропетровского космического кластера Евгений Рокитский. Он пояснил, что речь идет об управляемом возвращении первой-второй ступени ракет.

В сентябре 2021 года правительство Украины утвердило научно-техническую космическую программу страны на 2021−2025 гг. стоимостью 40,78 млрд гривен (более 1,5 млрд долларов). Она включает создание космических систем наблюдения Земли, внедрение космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники, а также фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности.