Новую банкноту в 100 рублей ЦБ представит в ближайшие месяцы или недели

Банк России планирует представить новую сторублевую купюру в ближайшие месяцы или даже недели, сообщил зампредседателя ЦБ Михаил Алексеев.

По его словам, очень скоро произойдет знаковое событие.

«В течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», — цитирует Алексеева ТАСС.

Ранее стало известно, что регулятор собирается модернизировать ряд банкнот до 2025 года. В нынешнем году в обращение будет выпущена обновленная купюра в 100 рублей.

В 2023 году в обращение поступят новые банкноты в 1 000 и 5 000 рублей, в 2024 году должна появиться купюра в 500 рублей, а в 2025 году ожидается выпуск купюр в 10 и 50 рублей.

Как писал ранее «Ридус», хранить и использовать банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов стало рискованно. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, купюры в 500 евро стали активно изымать из оборота в Европе в 2019 году, причем, в 2016 такие платежные средства вообще перестали выпускать.