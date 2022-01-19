HR-эксперт рассказала, какие профессии будут востребованы в 2022 году

Работники транспортной сферы и розничных сетей, а также курьеры не останутся без дела в 2022 году.

По мнению HR-специалиста, рынок труда переживает глобальную трансформацию, которая во всей красе покажет себя в наступившем году.

Судя по всему, главным «рабочим трендом» станет удаленка.

«Все меньше и меньше сотрудников хотят возвращаться в офис», — сказала в беседе с kp.ru генеральный директор HR агенства Favourite Partners Наталья Дубинникова.

Она отметила, что сейчас выбирают соискатели вакансий. Они спрашивают, сколько дней в неделю нужно быть в офисе и отказываются от хороших доходов в пользу гибкости графика, пояснила эксперт.

По ее словам, люди прочувствовали, как удобно работать, скажем, из Сочи или вообще из другой страны, и при этом прекрасно себя ощущать.

Дубинникова также обратила внимание, что растет число фрилансеров, которые не желают работать по найму.

«Сегодняшнему сотруднику становится тесно в рамках одной компании и должности, и он легко меняет сферу деятельности. Люди сейчас быстро принимают решение об увольнении и также быстро находят работу сразу в нескольких проектах», — объяснила она в интервью изданию.

Специалист по кадрам указала на то, что стаж уже совершенно неважен, а важен опыт и наработки. Именно за них и платят деньги.

Она подчеркнула, что в числе самых востребованных в 2022 году останутся IT-специалисты. Всегда будут пользоваться спросом и строители.

Эксперт также рекомендовала следить за тенденциями на рынке труда, что позволит вовремя переквалифицироваться. Например, управляющий рестораном, если заведение закроется, со своими навыками продаж и работы с клиентами, легко может устроиться, скажем, в банк. «Нужно только не бояться оценивать, каким образом ваши знания и навыки можно продать в другой отрасли и делать этот переход», — подытожила Дубинникова

Ранее HR-эксперт, управляющий партнер кадрового агентства Стафф-АП Елена Лимонова рассказала в интервью «Ридусу» о том, какие профессии будут востребованы в 2022 году, а какие исчезнут в ближайшем будущем.