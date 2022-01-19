Офтальмолог рассказал, как определить срок жизни человека по глазам

Ученые уже умеют с помощью искусственного интеллекта (ИИ) определять по глазам продолжительность человеческой жизни.

Например, китайские специалисты установили, что риск преждевременной смерти человека можно заметить по его глазам. На это укажет сеть мелких сосудов на поверхности глазного яблока, служащая надежным индикатором общего состояния системы кровообращения и мозга, говорится в материале журнала British Journal of Ophthalmology.

Российские ученые стараются не отставать от своих зарубежных коллег и тоже вплотную работают с ИИ, обучая его определять болезни по фотографиям глазного дна.

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал в беседе с «360», что глаз действительно может поведать о здоровье человека. При осмотре глазного дна пациента специалисты каждый раз оценивают не только состояние сетчатки, но и влияние или проявление различных заболеваний на ней.

«В том числе мы можем сказать, что, допустим, у человека сейчас критическое состояние по одному из сложных заболеваний, которые могут привести к смерти», — отметил Куренков.

По его словам, в настоящее время российские медики работают совместно с компанией «Третье мнение» над программой, которая в будущем станет первым диагностическим звеном. Он объяснил, что только лишь по фотографии глазного дна можно будет определять, нужно ли человеку обратиться к офтальмологу, есть ли у него какое-то проявление патологий или нет.

Куренков также подтвердил, что наличие тех или иных проявлений на сетчатке говорит о возрасте человека, хотя бывает, что сетчатка 60-летнего пациента выглядит так, будто ему не более 35 лет.

«Это можно сравнить с внешним видом человека. Например, идет мужчина или женщина, и вы думаете, что ему или ей 70 лет, а на самом деле 50 лет или наоборот — думаете, что человек в расцвете сил, а ему далеко за 60 лет», — пояснил офтальмолог в интервью телеканалу.

Он обратил внимание, что среди глазных болезней есть и такие, которые не предсказывают срок жизни, а сами сокращают его. «Прежде всего, речь идет о детских врожденных онкологических заболеваниях, например, ретинобластома — злокачественная опухоль в сетчатке. Если не удалить глаз, то такой пациент умрет», — сказал Куренков.

Врач добавил, что взрослые тоже страдают подобными онкологическими заболеваниями, например, меланомой глаза. «Если она прогрессирует и развивается, то может дать метастазы и привести человека к смерти», — предупредил эксперт.