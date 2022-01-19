ЦСКА отстранил сотрудников, разместивших скандальный ролик с «Наташами»

Директор по связям с общественностью и информационной политике московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что принято решение отстранить от работы ответственных за размещение скандального поста с презентации турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

«Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и не приемлемо», — сказал Аксенов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что в ЦСКА выбрали неоднозначный способ сообщить о переходе в команду Языджи. По сюжету размещенного в соцсети ролика представитель клуба пытается безуспешно связаться с футболистом в чате, и после нескольких неудачных попыток привлечь его внимание, пишет: «Юсуф! Это Россия, у нас тут много Наташ».

Болельщики и футбольная общественность не оценили креатив пиарщиков ЦСКА. После шквала критики пост был удален из всех официальных соцсетей, а главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева принесла извинения за этот ролик.

В беседе с «Ридусом» депутат Госдумы Виталий Милонов призвал «отрубить руки» администратору официальной страницы футбольного клуба ЦСКА в Instagram и попросил правоохранительные органы провести проверку после публикации скандального ролика. Он заявил, что поскольку в турецком жаргоне именем Наташа называют девушек легкого поведения, в таком контексте ролик ЦСКА является оскорблением русских женщин.