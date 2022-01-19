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Французский актер Гаспар Ульель умер после падения на горнолыжной трассе

Георгий Самсонов
Гаспар Ульель

Гаспар Ульель

© Zuma\TASS

Популярный французский актер Гаспар Ульель, известный по фильмам «Долгая помолвка» и «Ганнибал: Восхождение», скончался в возрасте 37 лет.

Как сообщает AFP со ссылкой на его агента, Ульель стал жертвой несчастного случая, произошедшего 19 января во время катания на лыжах.

Он умер в больнице после падения на горнолыжной трассе в Альпах.

Гаспар Ульель в фильме

Гаспар Ульель в фильме «Ганнибал: Восхождение» © ИТАР-ТАСС/ Кинокомпания «Парадиз»

По имеющейся информации, во время катания на склоне Ульель столкнулся с другим лыжником и получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу на вертолете, но врачи оказались бессильны.

В 2017 году Ульель был удостоен премии «Сезар» за главную роль в картине Ксавье Долана «Это всего лишь конец света».

В 2005 году он получил эту награду за роль в «Долгой помолвке» в категории «Самый многообещающий актер».

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