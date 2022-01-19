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«Сбер» отправит 70% сотрудников на удаленку

Георгий Самсонов
Сотрудник Сбербанка.

Сотрудник Сбербанка.

© Киселев Сергей / Агентство «Москва»

С 20 января 70% сотрудников «Сбера» будут переведены на удаленный формат работы.

Это решение принято в связи со стремительным распространением омикрон-штамма.

При этом отделения банка продолжат работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Данная мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников „Сбера“ и членов их семей», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается также, что это решение касается только сотрудников, работающих в офисах банка в Москве.

Ранее было объявлено о том, что с понедельника, 17 января, половина сотрудников «Сбера» будет работать в удаленном формате.

Омикрон-штамм выявили в России в начале декабря. Специалисты ВОЗ ранее предупреждали, что эта мутация более контагиозна и в скором времени может заразить до половины населения Европы.

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