«Сбер» отправит 70% сотрудников на удаленку

С 20 января 70% сотрудников «Сбера» будут переведены на удаленный формат работы.

Это решение принято в связи со стремительным распространением омикрон-штамма.

При этом отделения банка продолжат работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Данная мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников „Сбера“ и членов их семей», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается также, что это решение касается только сотрудников, работающих в офисах банка в Москве.



Ранее было объявлено о том, что с понедельника, 17 января, половина сотрудников «Сбера» будет работать в удаленном формате.

Омикрон-штамм выявили в России в начале декабря. Специалисты ВОЗ ранее предупреждали, что эта мутация более контагиозна и в скором времени может заразить до половины населения Европы.

