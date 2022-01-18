Политконсультант Ярошенко рассказал о главной задаче «Единой России»

Партия «Единая Россия» играет ключевую роль в «сохранении стабильности внутри государства» и «предохранении от разгерметизации политической системы». Такое мнение высказал член экспертного клуба «Дигория», политический консультант Алексей Ярошенко.

«Более чем 20-летнее лидерство „Единой России“ в отечественной партийной системе свидетельствует о том, что партия справляется с ответственностью. „Единая Россия“ консолидирует элиту всех уровней вокруг стратегического курса развития», — считает эксперт.

По мнению Ярошенко, победа «Единой России» на прошедших выборах в Госдуму является «закономерной как с технологической точки зрения, так и с идеологической».

«Единороссы смогли предложить понятную политическую программу, которая была основана на наказах избирателей и получила статус народной. Такой подход к подготовке программы можно назвать успешным технологическим проектом по мобилизации избирателей: представители партии идут к гражданам с чёткой и понятной целью — получить наказы и пожелания», — пояснил член клуба «Дигория».

Алексей Ярошенко обратил также внимание на обновление кадрового состава «Единой России».

«Единороссы провели весной самый масштабный праймериз за всю свою историю. И по его итогам среди кандидатов на все уровни выборов оказалось порядка половины новых лиц. Это общественники, волонтёры, молодёжь. После выборов на заключительном этапе съезда обновились руководящие органы партии», — заключил эксперт.