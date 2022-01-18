найти ×
   
  • USD +0.29
    76.33
  • EUR +0.16
    87.02
СохранитьСохранено0
×

-202024

Лидер «Новых людей» Нечаев призвал к сокращению налогов для бизнеса

Эдуард Футурье

© Пресс-служба партии «Новые люди»

Глава фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев призвал к «упрощению» условий для ведения бизнеса и снижению налогов.

«Мы обсуждаем это в бюджетном комитете… И с министерством финансов, и с Федеральной налоговой службой… И видим, что здесь быстро не получится, но знаем, что прогресс уже есть. Мы весной будем продолжать рассматривать закон, который уже регулирует упрощение налогов и их снижение для малого бизнеса. Это шаги в очень правильную сторону», — заявил Нечаев на пленарном заседании нижней палаты.

Он также считает, что людей «надо учить предпринимательству». По словам Нечаева, партия «Новые люди» планирует в феврале «развернуть большую программу обучения молодежи ведению бизнеса».

«Когда молодые люди, дети видят, что у них не будет лучшей жизни. Когда родители видят, что их дети будут жить хуже. И когда дети живут на зарплату родителей, пенсию бабушки. Это самое беспардонное, что только может быть. Один из способов выхода из сложившейся ситуации — учить людей предпринимательству», — заключил Алексей Нечаев.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00137

«Несправедливо»: собака обиделась на хозяев из-за глупых и нелепых запретов

Ксения Куртукова
  • , журналист «Ридуса», редактор раздела «Развлечения»

© кадр из видео

Главная героиня этого ролика — собака Афина породы лабрадор — обожает играть с хозяином и днём и ночью. Страсть питомицы порой оборачивается недосыпом для мужчины. Именно поэтому он установил для хорошей девочки правило — не играть после полуночи.

Реакцию Афины на глупый запрет хозяйка сняла на видео. На кадрах видно, как возмущается лабрадор из-за отказа хозяина поиграть.

Комментаторов повеселили эмоции оскорбленной до глубины души Афины.

«Я прям слышу ее ответ: „Как так?“»
«Вам не стыдно? Ребёнка завели, а играть?»
«Лол, а потом она вам отомстит».
«Какая смешная и чудесная».

Ранее ridus.ru писал про котика, который эпично улетел со стола и заставил Сеть хохотать.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)