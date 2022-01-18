Лидер «Новых людей» Нечаев призвал к сокращению налогов для бизнеса

Главная героиня этого ролика — собака Афина породы лабрадор — обожает играть с хозяином и днём и ночью. Страсть питомицы порой оборачивается недосыпом для мужчины. Именно поэтому он установил для хорошей девочки правило — не играть после полуночи.

Реакцию Афины на глупый запрет хозяйка сняла на видео. На кадрах видно, как возмущается лабрадор из-за отказа хозяина поиграть.

Комментаторов повеселили эмоции оскорбленной до глубины души Афины.

«Я прям слышу ее ответ: „Как так?“»

«Вам не стыдно? Ребёнка завели, а играть?»

«Лол, а потом она вам отомстит».

«Какая смешная и чудесная».

Ранее ridus.ru писал про котика, который эпично улетел со стола и заставил Сеть хохотать.