Лидер «Новых людей» Нечаев призвал к сокращению налогов для бизнеса
- 18 января 2022, 15:37
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Глава фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев призвал к «упрощению» условий для ведения бизнеса и снижению налогов.
«Мы обсуждаем это в бюджетном комитете… И с министерством финансов, и с Федеральной налоговой службой… И видим, что здесь быстро не получится, но знаем, что прогресс уже есть. Мы весной будем продолжать рассматривать закон, который уже регулирует упрощение налогов и их снижение для малого бизнеса. Это шаги в очень правильную сторону», — заявил Нечаев на пленарном заседании нижней палаты.
Он также считает, что людей «надо учить предпринимательству». По словам Нечаева, партия «Новые люди» планирует в феврале «развернуть большую программу обучения молодежи ведению бизнеса».
«Когда молодые люди, дети видят, что у них не будет лучшей жизни. Когда родители видят, что их дети будут жить хуже. И когда дети живут на зарплату родителей, пенсию бабушки. Это самое беспардонное, что только может быть. Один из способов выхода из сложившейся ситуации — учить людей предпринимательству», — заключил Алексей Нечаев.
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