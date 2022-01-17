Назван лучший футболист года по версии ФИФА

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком 2021 года.

Церемония награждения проходила в онлайн-формате в штаб-квартире организации в Цюрихе.

Претендентами на награду также были аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси и египетский форвард английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах.

Левандовский стал обладателем этого приза во второй раз. Ранее в борьбе за «Золотой мяч» его опередил Месси.

Лучшего футболиста года по версии ФИФА определяют по итогам голосования международного пула журналистов, главных тренеров, а также капитанов мужских и женских национальных команд.

Кроме того, лучшим тренером по версии ФИФА стал наставник «Челси» Томас Тухель.

Напомним, по итогам сезона-2020/21 Левандовский получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир национальных европейских лиг.