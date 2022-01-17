Главный тренер сборной России по хоккею заразился коронавирусом

Алексей Жамнов, возглавивший сборную Россию по хоккею, которая в скором времени отправится на Олимпиаду в Пекин, сдал положительный тест на COVID-19.

Именно по этой причине он не прибыл в расположение команды, которая сегодня заселилась в один из московских отелей.

Завтра российские хоккеисты должны отправиться на сборы в Новогорск, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее был объявлен расширенный состав сборной России, в который вошли 37 хоккеистов, включая 5 вратарей, 12 защитников и 20 нападающих. Итоговый состав, в который войдут 25 хоккеистов, объявят 23 января.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. На групповом этапе россияне сыграют со швейцарцами 9 февраля, с датчанами — 11 февраля и с Чехией — 12 февраля.

Напомним, на предыдущей зимней Олимпиаде в Пхенчхане сборная России выиграла хоккейный турнир, обыграв в финале Германию.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить чемпионат России из-за резкого роста числа заболевших хоккеистов. Несколько матчей были запланированы на 13 января, однако они, а также игровые дни 15, 17, 19 и 21 января были перенесены на более поздние даты, о которых объявят дополнительно.