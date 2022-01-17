Цена российской нефти Urals превысила $86 за баррель впервые с 2014 года

Отметку 86 долларов за баррель преодолела в Европе 14 января российская экспортная нефть Urals.

Это произошло впервые с 2014 года.

Как сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus, стоимость Urals поднялась выше 86 долларов только в Средиземноморье (CIF Augusta), где ее цена достигла 86,24 доллара за баррель.

Тем временем на Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals в этот день составила 85,89 доллара за баррель.

В Argus уточнили, что в последний раз стоимость Urals поднималась так высоко в Европе 29 октября 2014 года.

Отмечается, что Urals растет в цене вслед за эталоном Brent, который на днях преодолел отметку 86 долларов за баррель.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2021 год установлена на уровне 43,3 долларов за баррель, пишет агентство. В зависимости от того, находится ли фактическая цена этой марки нефти выше или ниже базовой цены, Минфин покупает или продает валюту.