В Петербурге задержали автора инсталляции с «фекалиями» на Марсовом поле

Московский художник Иван Волков, вылепивший из снега на Марсовом поле фекалии длиной в несколько метров, задержан в Петербурге.

Его сняли с поезда, на котором он собирался вернуться в столицу.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Как сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах, житель Москвы подозревается в надругательстве над местами захоронения в Петербурге.

В полиции заявили, что Волков действовал «умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения».

На своей странице в Instagram автор инсталляции рассказал, что вылепленные им из снега фекалии он покрасил пищевыми красителями. По словам Волкова, его «вдохновило творчество петербургских художников».

Как известно, на Марсовом поле похоронены погибшие в феврале 1917 года в Петрограде участники уличных боев. В 1957 году на братской могиле зажгли Вечный огонь, который стал первым в стране.