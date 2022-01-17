В Петербурге задержали автора инсталляции с «фекалиями» на Марсовом поле
- 17 января 2022, 18:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Московский художник Иван Волков, вылепивший из снега на Марсовом поле фекалии длиной в несколько метров, задержан в Петербурге.
Его сняли с поезда, на котором он собирался вернуться в столицу.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Как сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах, житель Москвы подозревается в надругательстве над местами захоронения в Петербурге.
В полиции заявили, что Волков действовал «умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения».
На своей странице в Instagram автор инсталляции рассказал, что вылепленные им из снега фекалии он покрасил пищевыми красителями. По словам Волкова, его «вдохновило творчество петербургских художников».
Как известно, на Марсовом поле похоронены погибшие в феврале 1917 года в Петрограде участники уличных боев. В 1957 году на братской могиле зажгли Вечный огонь, который стал первым в стране.
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