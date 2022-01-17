Ученый рассказал, что антитела могут не определяться у перенесших COVID-19

Отсутствие антител у переболевших коронавирусом или их низкий уровень не означает отсутствие иммунитета к COVID-19, сообщил академик РАН Виталий Зверев.

Он отметил, что у перенесших инфекцию даже в тяжелой форме уровень антител может не определяться или быть очень невысоким. При этом клетки памяти находят возбудитель заболевания, что говорит о наличии иммунитета. Поэтому на повторное попадание антигена организм ответит, заверил ученый.

«У нас есть несколько пациентов, которые переболели ковидом, потеряли полностью антитела, через месяц точно получили дозу заражения, но никто из них не заболел ни в какой форме», — приводит газета «Известия» его слова, сказанные в Госдуме на заседании рабочей группы по вопросам исследования клеточного иммунитета и его роли в борьбе с COVID-19.

Академик обратил внимание, что у этих пациентов антитела появились в более высоком титре, чем сразу после болезни. Он объяснил, что повторное попадание антигена в организм вызывает к жизни клетки иммунной системы, которые в свою очередь и предотвращают развитие заболевания.

Ранее сообщалось, что в Японии разрабатывают вакцину от ковида с пожизненным иммунитетом. Испытания прототипа на мышах и макаках прошли успешно. В 2023 году фармацевтическая компания Nobelpharma планирует начать клинические испытания на людях.