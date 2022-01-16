Клип Шнурова о мусорном коллапсе в Петербурге собрал миллион просмотров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров затронул в своем новом клипе острую проблему с мусором в Петербурге.

Ролик, опубликованный 15 января на YouTube, в соцсетях и мессенджерах, собрал за ночь почти миллион просмотров.

Как сообщает «360», съемки клипа на песню «Пока так» проходили на мусорной площадке одного из дворов недалеко от Сенной площади. В тексте песни говорится о том, что из-за большого скопления отходов жители Северной столицы просто не могут пройти по улице.

В свойственной ему манере музыкант также обыграл ответы местных чиновников на жалобы горожан по поводу мусорного коллапса.





Однако, несмотря на популярность, клипу пока еще не удалось помочь в решении назревшей в городе проблемы.

Жалобы на переполненные мусорные контейнеры стали появляться в начале этого года. Телеканал отмечает, что в Петербурге началась мусорная реформа, в результате которой появился региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако жители города стали жаловаться на то, что мусорные площадки заполнены, а отходы не вывозят.

Петербуржцы также недовольны работой коммунальных служб, которые уже два месяца не могут почистить дороги и тротуары от снега.