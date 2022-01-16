Депутат Госдумы объяснил свою идею запретить продажу алкоголя по выходным

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал, почему он считает необходимым запретить продажу спиртных напитков в выходные дни.

По его словам, количество потребляемого алкоголя в России настолько высоко, что оно довольно негативно сказывается на демографии, статистике криминогенности и даже на ситуации с коронавирусом.

«У нас на 146 миллионов выпито в 2020 году 18 миллиардов литров алкоголя», — рассказал Хамзаев в беседе с «360».

Он также отметил, что алкоголь — первый уничтожитель иммунитета, а COVID-19 свирепствует там, где слабый иммунитет.

Кроме того, колоссальное сокращение трудовой части общества тоже связано с алкоголем. «70% смертей трудовой части — вина алкоголя, в основном мужчины», — подчеркнул собеседник телеканала.

Депутат выразил уверенность в том, что его инициативу запретить продажу алкоголя в выходные поддержит «любой здравомыслящий человек.

В доказательство жизнеспособности своей идеи Хамзаев привел в пример многие европейские страны, где в выходные дни не продают спиртные напитки.