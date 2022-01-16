Синоптик дал прогноз погоды на Крещение

Традиционно Крещение славится своими морозами. В этом году они тоже будут, но не такие сильные.

По прогнозам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве ночью 19 января ожидается до −10…−12 градусов, а днем потеплеет до −7…−9 градусов.

Синоптик отметил, что такая погода в целом соответствует многолетним климатическим показателям.

Тишковец обратил внимание, что настоящие крещенские морозы ударят в самых северных округах Подмосковья. Там столбики термометров опустятся до -20 градусов, но из-за ветра будет казаться на 5 градусов холоднее.

Днем в среднем по Московской области ожидается −7…−12 градусов. Вечером возможен небольшой снег, сообщил метеоролог на своей странице в Instagram.

Он добавил, что мощный североатлантический циклон, сопровождающийся снегопадом, обрушится на столичный регион в понедельник, 17 января. Температура ночью составит −2…−7 градусов, а днем не ниже -5 градусов. Во вторник снег усилится, похолодает до −1…−6 градусов ночью и до −3…−8 градусов днем, подытожил Тишковец.

Как рассказала «360», главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, 17−23 января температура воздуха в столице будет колебаться от -1 до -12 градусов, а полновесные выпадения снега стоит ожидать 20−21 января.

