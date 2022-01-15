Украинский генерал усомнился в намерении России «нападать»

Россия не собирается нападать на Украину, считает экс-глава следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк.

«Сегодня таких намерений у России нет… вести полномасштабную войну против Украины», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Между тем генерал все-таки добавил, что гипотетически «возможно все».

Вовк также высказал свое мнение, что в данный момент встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «невозможна».

В Киеве не могут определиться с «российским вторжением» — политики говорят, что сведения о концентрации российских войск на границе, мягко говоря, преувеличены, а военные пугают нападением через два месяца.

Масла в огонь подлил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. В интервью изданию Military Times он заявил, что Россия якобы сосредоточила у границы более 92 тысяч военнослужащих и готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.

У Украины готовы девять сценариев на случай нападения со стороны России. «Мы знаем, что делать», — заявил в середине октября прошлого года советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.



Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.

