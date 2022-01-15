Умер легендарный итальянский модельер Нино Черрути

На 92-м году жизни скончался знаменитый итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути.

Он умер в больнице города Верчелли, куда был ранее доставлен для операции на бедре.

Как сообщает La Repubblica, под его руководством начинали свою карьеру многие дизайнеры моды, включая Джорджо Армани.

Черрути также известен как официальный дизайнер команды Ferrari, выступающей в чемпионате мира по автомобильным гонкам в классе машин «Формула 1».

Он родился в 1930 году, а в 20-летнем возрасте унаследовал семейный бизнес. Черрути прославился, представив в 1957 году в Милане свою первую линию одежды Hitman. Его первый бутик Cerruti 1881 открылся в Париже в 1967 году.