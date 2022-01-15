Кадыров открыл новую страницу в истории взаимоотношений с Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации удалить в соцсетях враждебные высказывания в адрес представителей Ингушетии.

Об этом сообщил в Instagram глава ведомства Ахмед Дудаев.

Он также заявил, что «с сегодняшнего дня начинается новая страница в истории взаимоотношений двух братских народов».

Кадыров обратился к ингушскому народу 12 января с просьбой предъявить ему обоснованные обвинения в течение трех дней. В субботу, 15 января, он сообщил, что никто не высказал ему претензий, и «у него нет никаких проблем с Ингушетией».

Напомним, в сентябре 2018 года было подписано соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, которое предусматривает обмен территориями. Однако оно спровоцировало массовые протесты в ингушской столице Магасе. Впоследствии Конституционный суд России подтвердил законность подписанного документа и объявил, что решение не подлежит пересмотру, что временно погасило конфликт.

Недавно ситуация обострилась после того, как бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед тейпом за объятия с Кадыровым на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева в начале января.

Позднее Хадзиев извинился перед Кадыровым за свой поступок.